- Proiectul SEV "EU Volunteers to learn" este aproape la sfarșitul celor 2 ani de la implementare. Asociația Lumea lui Pinocchio, organizația de coordonare și gazduire, a avut placerea sa gazduiasca și sa intalneasca 7 voluntari din Spania, Austria și Germania. In ultimele ediții v-am prezentat marturiile…

- CHIȘINAU, 16 mai — Sputnik. Țara noastra devine tot mai atractiva pentru turiștii straini. Potrivit Biroului Național de Statistica, timp de trei luni, unitațile de cazare din țara noastra au gazduit peste 49 de mii de turiști. Dintre aceștia peste 27 de mii sunt turiști straini, iar peste…

- Letonia, Grecia, Estonia si Romania sunt statele din UE care au inregistrat cel mai semnificativ declin al investitiilor ca procent din PIB, in ultimii zece ani. La polul opus se află Suedia, Austria şi Germania, care şi-au majorat investiţiile, arată datele publicate luni de…

- Potrivit datelor centralizate de institutie, in Germania sunt disponibile 900 locuri de munca, majoritatea pentru manipulant bagaje (400) si sofer manipulare bagaje (200). In Olanda sunt disponibile 180 de locuri de munca, cele mai multe pentru posturile de sortator si impachetator bulbi de flori…

- Președintele Colegiului Medicilor din Romania, dr Gheorghe Borcean, presupune ca rata doctorilor care vor dori sa lucreze in strainatate va scadea, mai ales ca in ultimul an numarul solicitarilor pentru documente care sa permita lucrul in spitale din afara țarii s-a redus cu 40%. ”Cert este ca, in ultimul…

- In perioada 17 – 20 aprilie in Pavilionul Central ROMEXPO are loc cea de a patra editie METAL SHOW - Expozitie internationala pentru tehnologii de prelucrare prin aschiere, prelucrarea tablelor, sudura si robotica. Fiind recunoscut drept un eveniment caraterizat prin dinamism, METAL SHOW reuseste an…