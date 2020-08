Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc azi intr-un meci cu titlul de campioana in Liga 1. Partida se va disputa ca o finala. Craiova și CFR Cluj, primele doua clasate din Liga 1, se intalnesc azi, de la ora 20:30, in meciul care va decide campioana, liveTEXT și VIDEO pe GSP. ...

- Procesul in care Cristi Balaj l-a dat in judecat pe Adrian Porumboiu, pentru acuzele pe care fostul finanțator de la FC Vaslui, i le-a adus, a primit azi prima decizie. Judecatoria Sectorului 2 a dat primul verdict in procesul dintre cei doi foști arbitri. Astfel, Adrian Porumboiu este obligat sa-i…

- Tribunalul Gorj a amanat, luni, sa pronunte solutia in dosarul in care fostul consilier al Vioricai Dancila, Darius Valcov, este acuzat de instigare la dare si luare de mita. Sentinta a fost amanata pentru 24 iulie, transmite corespondentul...

- Acuzat de cumparare de influența, spalare de bani și complicitate la abuz in serviciu, Prințul Paul de Romania este chemat in fața judecatorilor, intr-un nou proces, alaturi de Principesa Elena.

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, luni, o noua contestatie la executarea pedepsei, el fiind audiat prin videoconferinta la Inalta Curte de CAsație și Justiție. Audierea a fost marcata, insa, de mai multe probleme tehnice.Liviu Dragnea a fost audiat prin videoconferinta de judecatorii…

- Reprezentanții celui mai cunoscut spital pentru copii din Romania nu par prea speriați de pandemia COVID-19, imaginile surprinse la Unitatea de Primire a Urgențelor parand desprinse dintr-o comedie neagra.

- Odata cu ieșirea din starea de urgența și intrarea in starea de alerta, oficialii Antena 1 au decis ca filmarile unor emisiuni sa fie reluate. Dupa o pauza de doua luni, vedetele de la Antena 1 au revenit pe platourile de filmare. Cei trei chefi de la Chefi la Cuțite s-au reunit și au inceput sa filmeze…

- In Liga 3 sta sa izbucneasca un scandal imens dupa ultimele decizii ale lui Razvan Burleanu. FRF nu a anunțat oficial, insa vrea ca doi lideri de serie sa promoveze direct, iar trei echipe de pe primul loc sa dea baraj. Motiv pentru care președintele FRF e acuzat de jocuri politice. FC U Craiova 1948…