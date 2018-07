Stiri pe aceeasi tema

- CFR CLUJ-MALMO LIVE STREAMING DIGI SPORT. Echipa suedeza a trecut in dubla manșa de kosovarii de la Drita, cu scorul general de 5-0. In cele doua partide din turul 1 au marcat pentru echipa nordica: Strandberg (atat in tur cat și in retur), Larsson, Rosenberg și Traustason. Malmo FF este echipa…

- Edward Iordanescu (40 de ani) și capitanul Mario Camora (31 de ani) au fost prezenți la conferința de presa dinaintea partidei de marți, dintre CFR Cluj și Malmo, de la ora 19:00, din turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Antrenorul ardelenilor a facut radiografia formației de pe locul 6 din Suedia,…

- Campioana intra in focurile cupelor europene, iar adversarul din turul doi preliminar al Champions League, suedezii de la Malmo, defileaza in campionat. In ultimul meci din week-end, Carlos Strandberg, 22 de ani, a fost autorul unei duble, in minutele 49 si 73. Atacantul suedez e un adevarat killer…

- In jurul orei 13:00 ne vom deconecta de la Campionatul Mondial si vom merge la Nyon, unde va avea loc tragerea la sorti pentru turul I, respectiv turul II preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Romaniei, CFR Cluj, va porni la drum din turul secund, dar nu va fi cap de serie la tragerea la sorti.…

- Cel putin patru persoane au fost impuscate in orasul suedez Malmo de catre un suspect inarmat cu o arma automata, anunta presa locala! Atacul a avut loc dupa meciul dintre Suedia si Coreea de Sud, incheiat cu victoria nordicilor cu 1-0, la Campionatul Mondial din Rusia. Suspectul a fugit si este in…

- Patru oameni au fost raniti de gloante luni seara in orasul Malmo din sudul Suediei, a anuntat politia locala intr-o scurta declaratie preluata de Reuters. Nu a fost precizat motivul pentru care s-au tras focuri de arma si nu s-au dat detalii despre starea victimelor.

