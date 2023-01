Stiri pe aceeasi tema

- Doja Cat a avut o apariție care a lasat pe toata lumea fara cuvinte la Paris Fashion Week. Artista a avut corpul acoperit cu peste 30.000 de cristale Swarovski. Saptamana Modei de la Paris a inceput pe 17 ianuarie și se va incheia oficial pe 26 ianuarie. Mai multe vedete și-au facut apariția in ținute…

- Parfumurile preferate ale celor mai mari vedete. Fie ca este vorba despre parfumuri cult, arome de nișa sau creații proprii, vedetele au și parfumul lor preferat, pe care il poarta ca un talisman și caruia i-au ramas fidele de-a lungul timpului. Vedetele au contribuit, uneori, la succesul parfumului…

- Adriana Trandafir a uimit pe toata lumea cu o fotografie emoționanta cu ea din timpul școlii. Marea Actrița a retrait momentele unice din acea perioada. Iata cum au reacționat vedetele invitate in emisiunea Poftiți pe la noi: Poftiți la targ!

- Vedetele din nou showbiz-ul romanesc se pregatesc intens pentru Sarbatori și au mers in saloanele de infrumusețare pentru a avea parte de un rasfaț. Gabriela Cristea a avut parte de o schimbare inainte de Craciun, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare. Iata cum arata acum prezentatoarea…

- Eleganța pe Red Carpet. Cum s-au imbracat vedetele la The Fashion Awards 2022! Ediția din acest an a The Fashion Awards a avut loc la Royal Albert Hall din Londra. Este vorba de o ceremonie dedicata industriei de moda, organizata anual in Marea Britanie din 1989 incoace. Pe covorul roșu și-au facut…

- Aerobicii de la CSS 1 Constanta care au reprezentat Romania la Campionatele Balcanice rezervate juniorilor de la Istanbul (Turcia) au avut evolutii foarte bune, reusind sa urce pe podium. Astfel, Madalin Boldea a cucerit medalia de aur la trio si bronzul la grup, iar la cuplu, a incheiat pe locul al…

- In aceasta seara la Te cunosc de undeva, Connect-R și Shift au facut un show de senzație. Cei doi concurenți s-au transformat in Eurythmics și au interpretat celebra piesa „Sweet Dreams”. Iata ce a spus Andreea Balan de momentul lor, dar și ce au marturisit ceilalți trei jurați ai emisiunii de pe Antena…