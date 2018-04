Vedetele din România, în doliu după moartea Ionelei Prodan. Mesaje copleşitoare pe pagina de Facebook Cunoscuta cantareata de muzica populara Ionela Prodan a murit luni la Spitalul de Urgenta Elias. Indragita interpreta a murit in jurul orei 21. Artista se afla internata de mai multa vreme la Spitalul Elias. Anuntul a fost facut pe Facebook de fiica sa, Anamaria Prodan Reghecampf. La aflarea acestei vesti, mai multe vedete din Romania au postat mesaje de condoleante pe pagina de socializare. Vezi si: IONELA PRODAN A MURIT. Anamaria este sfasiata de durere: Tu ai fost si vei ramane forta vietii mele "Mie mi-a zis o data: in viata trebuie sa te lupți mereu, sa nu te lasi niciodata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

