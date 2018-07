Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Victor Slav, din nou impreuna. cei doi și-au facut apariția la o petrecere a trustului in care lucreaza. La o saptamana dupa ce și- au anunțat desparțirea , Victor Slav și Bianca Dragușanu au aparut impreuna la un eveniment. Cei doi au dat nas in nas la petrecerea organizata pentru…

- In aceasta seara, de la ora 22.00, la Kanal D, are loc finala „Bravo, ai stil! All Stars“. Patru concurente se lupta pentru titlul de cea mai stilata femeie din Romania, dar si pentru suma de 100.000 de lei.

- Dan Negru a remarcat ca sportivii de la Exatlon au ajuns mai cunoscuti si mai indragiti decat fotbalistii din Liga 1. "Vreo 200 de dolari pe meci primeam ca sa comentez fotbalul de prin Campionat sau Cupa dar de multe ori o faceam gratis, de placere si bucurie. Azi, niciun campionat national…

- ProfiArt, o companie dedicata artiștilor plastici și handmade, are vânzari mai mari cu 30% dupa numai o luna de la schimbarea platformei de E-commerce. Noul sistem de comerț electronic a fost implementat de Senior Software, furnizor cu un portofoliu unic de sisteme software în România.…

- Preluarea celui mai mare grup media din Turcia, Dogan, de care aparține și Kanal D, de catre conglomeratul rival Demiroren, pentru o suma de 919 milioane de dolari, a fost finalizata, a anuntat Dogan, transmite dpa. Holdingul Demiroren, considerat proguvernamental, preia astfel o agentie de…

- Presedintele FR de Tenis George Cosac a declarat, dupa tragerea la sorti a partidelor din meciul Romania - Elvetia, din play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, ca isi dorea ca Simona Halep sa joace in prima partida de sambata si crede ca jucatoarele romane pleaca din postura de mari favorite si calculul…