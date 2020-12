Stiri pe aceeasi tema

- Craiova n-a mai caștigat de doua luni, in timp ce Gaz Metan vine dupa doua victorii in deplasare și un meci remarcabil cu FCSB. Cornel Papura, antrenorul CS Universitatea, și-a avertizat jucatorii: „Jucam impotriva unei echipe in forma, bine organizata, agresiva”. Fara victorie acasa de doua luni, și…

- Mai multe vedete din Romania s-au trezit fara bani pe carduri. Cum a fost posibil, vedeți in randurile de mai jos. Actorul Adrian Nartea, actorul din rolul prinipal al serialului „Vlad”, Jean de la Craiova și Gabriel Dorobanțu s-au trezit cu identitatea furata și cu banii lipsa din conturi. O noua metoda…

- Au loc percheziții domiciliare, miercuri dimineața, pe raza județelor Brașov, Ilfov și a municipiului București. Se urmarește destructurarea unei rețele de hackeri care au furat identitatea mai multor persoane, inclusiv vedete. Printre victime s-ar afla și manelistul Jean de la Craiova și Denisa de…

- O gravida suspecta de COVID-19 a murit in aceasta dimineața la Unitatea de Primiri Urgențe din Craiova. Femeia a fost transferata inițial de la Bailești la Filantropia – Maternitate, insa pentru ca se simțea foarte rau a ajuns la Spitalul Județean. Potrivit presei locale, femeia avea 36 de ani și ajunsese…

- Eliminarea din Europa League, 1-2 cu Lokomotiv Tbilisi, e istorie la Craiova - asigura portarul Mirko Pigliacelli: "Acum ne concentram pe campionat". Și cand vine vorba de Liga 1, dupa 5 victorii din 5 posibile, portarul italian are deja discurs de lider: "Sper sa luam titlul anul acesta, cred ca-l…

- Duminica dimineata, la sectiile de vot din centrul Tandareiului, dintre blocuri, se formasera cozi. E aceeași localitate loc unde, pe timpul starii de urgența, statul roman și televiziunile facusera o demonstrație de forța impotriva unor oameni defavorizați. Așa s-au gandit ei, sa prezinte etnic situația.…

- Andrei Ivan (23 de ani) a reușit in victoria cu Viitorul, 4-1, primul sau gol pentru Craiova in acest sezon. Foștii mari jucatori ai Științei așteapta insa mult mai mult de la vedeta oltenilor. In direct la GSP Live, Emil Sandoi (55 de ani), in prezent antrenor la Chindia Targoviște, a radiografiat…