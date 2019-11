Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Constantinescu a murit, iar numeroase vedete și-au exprimat tristețea fața de aceasta veste tragica. Și Adriana Bahmuțeanu a avut un mesaj de transmis, unul in care iși amintește de marele artist, dar in care și condamna o anumita reacție publica, generata de propagarea in presa a veștii morții…

- Moartea lui Mihai Constantinescu a afectat foarte mult personajele din showbizul romanesc, caci cu toate il cunoșteau ca fiind un artist desavarșit și un om extrem de bun, cald și bland, care și-a cantat iubirea in sute de melodii.

- Mihaela, fosta sotie a lui Mihai Constantinescu a facut declaratii sfasietoare la priveghi. Stia ca va muri si s-a asigurat ca ii spune marelui artist ce sentimente poarta in suflet pentru el.

- Moartea lui Mihai Constantinescu i-a intristat pe toți cei care l-au cunoscut, l-au iubit și l-au apreciat pe marele artist. Una dintre persoanele care deplang moartea indragitului cantareț este și Monica Pop, care a postat pe contul sau de Facebook un mesaj sfașietor, dupa pierderea artistului.

- Mihai Constantinescu s-a luptat pana in ultima clipa sa-și revina pentru Simona Secrier, femeia care l-a iubit mai presus de orice și care i-a stat alaturi in toata aceasta perioada neagra din viața artistului, dar și pentru toți cei care l-au iubit și i-au apreciat muzica.

- Moartea lui Mihai Constantinescu a adus lacrimi și in randul asistentelor care s-au ocupat indeaproape, in toata aceasta perioada, de starea de sanatate a artistului. Nașa de cununie a regretatului cantareț și a Simonei Secrier a facut declarații dureroase in cadrul emisiunii „Agenția VIP”.

- Joi, 26 septembrie, Dana Rogoz implineste 34 de ani! Are alaturi multi oameni care o iubesc, dar in zilele de sarbatoare, se gandeste cum ar fi fost daca tatal ei nu ar fi pierdut lupta cu leucemia si daca acum ar fi fost si el, langa ea.