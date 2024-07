Fermecați iremediabil de frumusețea, liniștea și energia speciala a plaiurilor argeșene, o mulțime de vedete au dat Bucureștiul și viața luxoasa pe un trai simplu dar fericit, in conexiune cu pamantul și natura. In loc de scenele de muzica sau de reuniunile politice de inalt nivel, aceștia prefera acum sa creasca gaini, sa iși culeaga fructele din livezile proprii și sa iși incarce bateriile admirand peisajele idilice ce ii inconjoara. Trendul mutarii in Argeș l-a dat Bodo, solistul trupei Proconsul care, in urma cu mai mulți ani, și-a luat soția și cei doi copii și s-a mutat pe dealurile la Dobrești,…