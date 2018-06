Stiri pe aceeasi tema

- Subiectele date la Limba și literatura romana la BACALAUREAT 2018 vor fi afișate pe site-ul Libertatea.ro. Absolvenții clasei a XII-a susțin astazi proba scrisa la Limba și literatura romana, la examenul de Bacalaureat 2018 – prima proba scrisa din aceasta saptamana. Toate informațiile despre Bacalaureat…

- Absolvenții de liceu intra azi, 25 iunie in febra examenelor. Astazi incep probele scrise la Bacalaureat, cu examenul la Limba și literatura romana. La nivelul județului Satu Mare sunt inscriși pentru aceste probe 1946 de candidați, din care 1722 din promoția curenta și 224 din serii anterioare. Probele…

- Examenul de Bacalaureat 2018 incepe luni, cu prima proba, cea de la Limba și Literatura Romana, urmand apoi cea la Limba si Literatura materna, marti, 26 iunie, iar proba obligatorie a profilului se va desfasura miercuri, 27 iunie. Ultima proba, cea la alegerea profilului, va fi pe 28 iunie, informeaza…

- SUBIECTE ROMANA BACALAUREAT 2018. Bacalaureat 2018 a fost impartit in doua etape. Astfel, dupa ce in luna februarie s-au desfasurat probele orale, de saptamana viitoare vor incepe probele scrise. Peste 136.000 de candidati din toate promotiile s-au inscris pentru sustinerea examenului de bacalaureat…

- Urmeaza o perioada mai dificila in relația Alexiei, fiica Andreei Esca, cu Mario Fresh, baiatul „adoptiv” al lui Alex Velea. Tanara urmeaza sa plece la facultate in Marea Britanie, fara iubitul ei. Cu toate acestea, Alexia susține ca va veni in Romania din doua in doua saptamani pentru ca nu poate sta…

- Mario Fresh, artistul cu care fiica Andreei Esca are o poveste de dragoste ii urmeaza exemplul „tatalui sau adoptiv”, Alex Velea, alegand sa-și faca un tatuaj pe corp pe care i l-a dedicat celei mai importante femei din viața lui.

