Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții Asia Express 2021. La sezonul 4 al emisiunii Asia Express 2021 vor participa noua echipe formate din vedete. Concurenții vor avea mari provocari pe „Drumul Împaraților” la show-ul Asia Express din anul…

- Lorelei Bratu participa la „Asia Express”, sezonul 4. Este una dintre cei 18 concurenți care merg pe „Drumul Imparaților”. Aceasta face echipa in competiție cu Zarug. Asia Express, cel mai dur reality show din Romania, este gata sa dea startul unui nou sezon. 9 perechi de vedete sunt pe punctul de a…

- Adriana Trandafir va face echipa cu fiica ei, Maria Speranța, in urmatorul sezon Asia Express - Drumul Imparatului. Actrița a caștigat recent și show-ul Te cunosc de undeva!, unde a participat alaturi de Romica Țociu. Asia Express, cel mai dur reality show din Romania, este gata sa dea startul unui…

- Asia Express, cel mai dur reality show din Romania este gata sa dea startul unui nou sezon. 9 perechi de vedete sunt pe punctul de a incepe aventura vieții lor pe Drumul Imparaților. Cursa va porni din Turcia, va continua cu Georgia, Azerbadian și alte destinații surpriza.

- Unde se filmeaza Asia Express in pandemie Se pregatește un nou sezon al emisiunii Asia Express de la Antena 1, spre bucuria fanilor acestui reality show. Este vorba despre sezonul 4, dupa un an de pauza forțata in contextul pandemiei. In cel de-al patrulea sezon, concurenții vor parcurge Drumul Imparaților.…

- Dupa o indelunga așteptare, Asia Express, cel mai dur reality show din Romania pregatește un nou sezon. De data aceasta vedetele vor porni pe Drumul Imparaților, ruta ce va incepe in Turcia, va continua cu...

- Asia Express sezonul 4 – Drumul Imparaților va reveni in curand pe micile ecrane. Dupa o indelunga așteptare, unul dintre cele mai urmarite show-uri de la Antena 1 este gata sa ofere experiențe de vis. Asia Express, cel mai dur reality show din Romania pregatește un nou sezon. De data aceasta vedetele…

- Dupa o indelunga așteptare, Asia Express, cel mai dur reality show din Romania pregatește un nou sezon. De data aceasta vedetele vor porni pe Drumul Imparaților, ruta ce va incepe in Turcia, va continua cu Georgia și Azerbaijan, urmand ca destinațiile urmatoare sa fie dezvaluite ulterior. Concurenții…