Vedetele au inaugurat pe Instagram zapada de la munte Weekend-ul acesta, in Romania a dat prima zapada din acest sezon rece. Nu s-a intamplat in București, ci la munte. Așa ca vedetele autohtone s-au urcat rapid in mașina și au fugit sa se bucure de experiența primilor fulgi de nea. Au imortalizat momentul in imagini pe care le-au postat apoi, bineințeles, pe Instagram. Adelina Pestrițu Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de A D E L I N A E •D •A (@adelina.pestritu) Albertina Ionescu Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Albertina Ionescu (@albertinaionescu)…