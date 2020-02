Vedetele Asia Express se întrec într-un concurs de miss: ”Era ca un latino lover, toate fetele au leșinat” Cele 8 perechi de vedete ramase in cursa Asia Express vor participa, duminica seara, la un concurs de Miss. Pentru a pleca in cursa, concurenții sunt nevoiți sa participe la acest concurs plin de savoare. Filipinezii au un palmares de invidiat la concursurile internaționale de miss, tocmai din acest motiv și concurenții Asia Express vor fi nevoiți sa faca o demonstrație in fața unui juriu local, dar nu inainte de a se aranja și a invața sa defileze ca la carte. Din fiecare echipa va participa cate una singur concurent care va scoate toți așii din maneca pentru a impresiona și a caștiga un avantaj… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situația a scapat de sub control la Asia Express, in ediția de duminica seara, 23 februarie. Concurenții au ajuns la limita rabdarii, in timpul cursei, iar unii dintre ei au cedat. Speak și iubita lui s-au certat crunt in mijlocul strazii. Stresul, emoțiile și oboseala și-au spus cuvantul in echipa…

- Lunga așteptare a luat sfarșit, caci maine, 15 februarie, cel mai dur reality-show revine la Antena 1 cu cel de-al treilea sezon: Asia Express – Drumul Comorilor. Dupa un zbor lung și un drum anevoios cu autocarul, entuziasmul echipelor va fi pus la grea incercare inca din primele momente, caci inceperea…

- Speak și Ștefania s-au intors de la Asia Express, iaraceasta experiența i-a confirmat artistului ca femeia de langa el este aleasa.Speak s-a hotarat și o ia de soție pe Ștefania.Cei doi formeaza un cuplu care e mereu pus pe șotii șitraiesc intens fiecare moment al vieții lor. Speak și Ștefania au participat…

- Mai este foarte puțin pana show-ul Asia Express va fi difuzat la Antena 1. Competiția nu este deloc ușoara, iar concurenții au plecat pe Drumul Comorilor conșienți de acest lucru.Alex Abagiu și Radu,prietenul lui, și-au luat masuri extremepentru periplul din Asia. Și au fost mai mult decat inventivi,…

- Cel mai așteptat reality-show al momentului, Asia Express – Drumul Comorilor revine la Antena 1 sambata, 15 februarie, de la ora 20.00. Spre bucuria telespectatorilor, prima saptamana de difuzare va avea 4 ediții, urmand ca dupa aceea sa iși pastreze zilele de difuzare deja cunoscute – duminica, luni…

- ASIA EXPRESS SEZONUL 3. Gina Pistol va prezenta show-ul produs de Mona Segall, care pune la bataie un premiu de 30.000 de euro. In sezonul trecut banii au fost caștigați de CRBL și Oase (Ionuț Dongo). De altfel, Oase va fi co-prezentatorul Ginei Pistol in sezonul trei. CASTIGATOR ASIA EXPRESS.…

- Speak și Ștefania sunt unul din cuplurile care au pornit pe Drumul Comorilor in cel de-al treilea sezon Asia Express. Ea entuziasmata, el reticent, au decis sa incerce aceasta experiența, care s-a dovedit a fi cu mult peste ce s-au așteptat. “In emisiunea asta ai parte de niște lucruri unice pe care…