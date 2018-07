VEDETE URIAŞE în sezonul doi al EXATLON ROMANIA. Vezi LISTA EXATLON ROMANIA. Peste 10.000 de oameni care isi doresc sa traiasca aventura pe traseele din Republica Dominicana s-au inscris pentru al doilea sezon Exatlon. Peste 10.000 de persoane s-au inscris pana in acest moment pe pagina oficiala a Exatlon. Oamenii au deja modele demne de urmat, concurentii din primul sezon, dar si o idee bine conturata despre dificultatile pe care le presupune acest concurs, potentiali viitor candidati la titlul de invingator Exatlon si castigator al premiului de 100.000 de euro. Toti cei care au implinit varsta de 18 ani, au rezistenta fizica si indemanare si psihic si… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

