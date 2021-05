Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de medici si asistenti medicali de la Spitalul de Urgenta "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" al MAI, inclusiv directorul unitatii sanitare, Alida Moise, va participa duminica, intre orele 08,00 - 16,00, la Maratonul de vaccinare anti-COVID organizat in parcarea Bibliotecii Nationale a Romaniei.…

- Scandalul a pornit dupa ce bucataria unui apartament dintr-un bloc situat langa Ministerul de Interne a fost cuprinsa de un incendiu.Din primele informații, vecinii i-au agresat pe chiriașii care locuiesc in apartamentul afectat, despre care spun ca aduc in casa consumatori de droguri. Chemați sa intervina,…

- Sute de politisti au protestat chiar de Ziua Politiei Foto: Catalin Radu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Sute de politisti au protestat joi în Bucuresti, chiar de Ziua Politiei. Au venit din toata tara, nemultumiti de salariile mici, care au ramas - potrivit sindicalistilor…

- Digi24 a difuzat imagini cu fostul ministrul de interne Marcel Vela la o terasa din București, filmate astazi, 23 martie. Conform postului TV, terasa era complet inchisa, ceea ce contravine regulilor anti-COVID. Contactat de Libertatea, Marcel Vela a declarat ca la masa au fost sub 6 persoane și ca…

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anuntat deschiderea a inca 160 de fluxuri de vaccinare in localitati cu rata mare de infectare si a dat ca exemplu in acest sens Bucuresti, Constanta si Dambovita, informeaza News.ro. Andrei Baciu a fost intrebat duminica, la o emisiune…

- Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pune in aplicare, joi dimineata, 99 de mandate de aducere, in Bucuresti si in judetele Calarasi si Dambovita, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni…

- Scene uluitoare și de-a dreptul șocante s-au petrecut in București, in sectorul 6. Mai mulți calatori aflați in autobuzul de pe linia 178 au fost atacaai de un individ cu un cuțit. Speriați, oamenii au apelat la un polițist de la Brigada Rutiera a Capitalei care se afla in misiune pe bulevardul…

- Sindicalistii din mai multe confederatii si domenii organizeaza, miercuri, la Bucuresti, proteste fata de masurile anuntate de Guvern si fata de lipsa de dialog social. Vor iesi in strada sindicalisti din Ministerul de Interne, ceferisti si angajati din sistemul sanitar, care vor picheta sediul Guvernului…