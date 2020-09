Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea a publicat prima imagine cu iubitul ei, deși nimeni nu a știut, pana de curand, ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de alt barbat. Ce-i drept, vedeta nu a dezvaluit niciodata identitatea lui, insa astazi a publicat o fotografie realizata la malul marii.Dupa de desparțirea…

- Este una dintre cele mai discrete vedete din Romania, insa fanii adevarați știu ca Irina Fodor este posesoarea unei siluete impeabile. Pozeaza rar in costum de baie, dar atunci cand o face, imaginile fac furori pe net.

- Dupa ce a decis sa faca publice anumite lucruri care se intamplau in spatele cortinei emisiunii ”Acces Direct”, și dupa declanșarea unui adevarat scandal in media și in trustul de unde a decis sa plece, tanara Emily Burghelea a fugit pe malul marii sa se relaxeze. Emily a avut parte de un incident pe…

- O tanara din Pitești s-a casatorit in 6 iulie pe malul marii, in Grecia, in plina pandemie și a platit pentru organizare 3.000 de euro. Pe fondul restricțiilor, cererile pentru nunti pe plaja in Grecia au crescut cu 50% fata de anul trecut, anunța MEDIAFAX.O firma din Timisoara spune ca cererile…

- E.ON Romania sustine ca nu exista in prezent pe piata cantitati de gaze disponibile la preturi rezonabile si pe termen lung, astfel incat facturile populatiei sa scada de la 1 iulie, insa nu este exclus ca acest lucru sa se intample in perioada urmatoare, se arata intr-un raspuns al companiei, remis,…

- Guvernul a adoptat modificari la actul normativ care reglemeneaza accesul pe plaja, stabilindu-se ca persoanele care doresc sa stea la plaja fara sezlonguri, la malul marii, trebuie sa respecte aceleasi reguli ca si persoanele care fac plaja in zona amenajata.

- Cea mai buna jucatoare de tenis de masa din Romania povestește cum au schimbat-o cele doua luni in care s-a pregatit in casa, a alergat in jurul blocului, a slabit și a vazut toate filmele de pe Netflix. Eliza Samara se simte din nou libera, dupa ce mai bine de doua luni a fost nevoita sa se antreneze…