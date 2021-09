Nimeni nu iși dorește sa vorbeasca despre depresie tocmai pentru ca cei din jur nu inteleg gravitatea acestei boli care pur si simplu te doboara, iti intuneca viata si sufletul. In lume, la fiecare 40 de secunde cineva isi ia viața. Vorbim de un milion de oameni in fiecare an, care pur si simplu nu mai gasesc niciun motiv pentru care merita sa traiasca. Daca credeam ca vedetele sunt mereu fericite și au o viața de invidiat, nu este adevarat. Multe dintre persoanele publice s-au confruntat cu depresia.