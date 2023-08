Stiri pe aceeasi tema

- Ion Ghița, un nume uriaș in lumea comentatorilor radio, care a fost coleg cu nume me mari precum Sebastian Domozina, Ion Ghitulescu sau Teoharie Coca-Cozma s-a stins din viața (mai multe aici). Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familie.„Astazi a plecat dintre noi…

- La noua luni de la moartea regretatului actor, soția sa, Marilena Arșinel, a plecat in cautarea lui printre ingeri. Vestea trista a fost data chiar de fiul lor cel mic, printr-un mesaj publicat pe Facebook.Vaduva lui Alexandru Arșinel s-a stins din viața pe 9 iunie 2023, dupa aproximativ șapte ani in…

- Caz incredibil la Brașov, unde se reia povestea eroului Liviu Cornel Babeș. La fel ca pe vremea comuniștilor, autoritațile ascund opiniei publice adevarul. Mama unui elev ucis la Revolutie isi da foc chiar de Ziua Eroilor, dupa ce a fost batjocorita de statul roman. Moarte in chinuri, dupa o viata de…

- Jurnalistul de televiziune Victor Ionescu a murit la varsta de 74 de ani, informeaza postul public de televiziune. “Fostul nostru coleg, Victor Ionescu, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști de politica externa, a decedat. Avea 74 de ani. Citește și: O mașina a luat foc in trafic la Mioveni! Șoferul…

- Inginerul Marius-Sabin Peculea, recunoscut pentru contribuțiile sale in studierea, experimentarea, proiectarea și realizarea uzinei de apa grea, a trecut in neființa la varsta de 97 de ani. Moartea sa reprezinta o pierdere remarcabila pentru comunitatea științifica și tehnologica, iar realizarile sale…

- In urma cu cateva ore pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului la București, un anunț a pus doliu pe cinematografia romaneasca. Un prestigios producator, regizor și actor, de origine israeliana, Dan Michael Schlanger, care era și președintele singurului festival de film cu producții israeliene,…

- Vestea mortii milionarului Nelu Balan, considerat „cel mai șmecher roman din New York”, a fost data de fostul manechin Nelly Nastase."RIP Nello! It was a pleasure to have known you! Drum lin spre cer", a transmis aceasta pe Facebook.Nelu Balan, poveste de viața ca-n filmeNelu Balan este unul din romanii…