Vedete de la noi care au băgat bani în vechituri auto! CUM ARATĂ clasicele mașini recondiționate ale lui Bobonete, Puya ori Mircea Diaconu Unii investesc in imobiliare ori acțiuni, alții in modele clasice de automobile. Nu mașini scupme, ci unele de care proprietarii au amintiri mai vechi. De pilda Dacia 1300 a lui Nicolai Tand, una recondiționata la 51 de ani de cand a fost fabricata. Pe batrana sa Dacia 1300 a dat 700 de euro, insa recondiționarea sa a costat mai mult de 3000, iar piese a gasit -surprinzator- in Franța și Anglia. Nicolai Tand mai are un BMW 728 din 1981 și un Land Rover Defender din 1970 aflat in plin proces de recondiționare. Puya conduce mandru un legendar Mercedes Benz W123. Sedanul a fost produs la inceputul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

