Sunt obișnuite sa fie mereu in centrul atenției sau in lumina reflectoarelor și sunt atente sa arate de fiecare data impecabil. Dar sunt și momente cand sunt surprinse in ipostaze mai puțin obișnuite sau pur și simplu aleg sa se fotografieze fara machiaj și sa posteze pe rețelele de socializare. Puțini știu insa cum arata idolul lor fara machiajul impecabil. Le recunoașteți fara machiaj? Foto – Hepta, Profimedia