Vedete care au rămas însărcinate în 2021. Ele vor naște în 2022 Sunt in culmea fericirii! Este vorba despre vedetele care de abia așteapta sa devina mame, pentru prima sau pentru a doua oara, in cursul anului 2022. Se pare ca pentru ele anul 2021 se va incheia in cel mai frumos mod, dupa ce au aflat ca un bebeluș este pe drum și le va incanta sufletul de bucurie. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania recomanda ca persoanele cu varsta sub 30 de ani sa fie vaccinate impotriva COVID-19 doar cu serul de la Pfizer/BioNTech. Motivul pentru care autoritațile sanitare au luat aceasta decizie este deoarece dupa imunizarea cu acest ser au fost raportate mai putine cazuri de inflamatii cardiace…

- Jeff Bezos prezice ca in viitor oamenii se vor naste in spatiu si vor locui in colonii spatiale. In viziunea lui asupra viitorului, oamenii vor vizita Pamantul in vacanta. Jeff Bezos a discutat despre spatiu, despre planurile Blue Origin si despre relatia dintre explorarea spatiala si salvarea…

- Ionel Ganea (48 de ani), fost atacant la Dinamo, i-a criticat pe fotbaliștii lui Dinamo pentru evoluțiile slabe din acest tur de campionat, terminat de alb-roșii pe penultima poziție a clasamentului. Ganea trage un semnal de alarma dupa ce Dinamo a ineiat un tur de campionat dezastruos, cu doar 8 puncte…

- Barbatul a fost operat de medici dupa ce a incercat sa-si ia viata, iar anchetatorii l-au audiat pentru a afla motivele care au stat in spatele incendierii casei in care locuia cumnata lui insarcinata si a injunghierii acesteia in inima.

- Conducerea PSD Neamt a cerut, joi, demisia prefectului liberal George Lazar, pe care il acuza ca este cel care a mijlocit repartizarea sumelor de bani din Fondul de rezerva al Guvernului catre primariile PNL din judet, anunța Agerpres. "Nu este posibil ca din banii tuturor romanilor sa fie…

- O mama a gasit o metoda inedita ca sa fie sigura ca nu rateaza momentul nașterii nepotului ei. Ea cerut fiicei insarcinate sa faca live stream in momentul cand aceasta o sa nasca. Iata cum a reacționat tanara.

- Autoritațile de reglementare in domeniul Sanatații din cinci țari - Australia, Canada, Estonia, Germania și Slovenia - examineaza un test prenatal, dezvoltat de o companie din China, care colecteaza datele genetice ale femeilor insarcinate și al fetușilor, dupa ce au aparut informații publice despre…

- Coordonatorul Centrului de copii și juniori al clubului Steaua a oferit un drept la replica prin intermediul unei postari pe contul sau oficial de pe o rețea de socializare.Citiți mesajul lui Ogararu pe realitateasportiva.net.