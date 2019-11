Stiri pe aceeasi tema

- Erste Group si Institutul Legatum au publicat cea de-a treia editie a raportului anual privind prosperitatea in ECE. In acest an, Romania ocupa locul 45 intr-un indice global care include 149 de state. Prosperitatea a inregistrat o usoara crestere in Romania in ultimii ani, fiind inregistrat un avans…

- Istoria fabuloasa a unui barbat care se intoarce și descopera ca este decedat pentru statul roman și ultimele saptamani in țara, pline de emoție, indoieli și speranțe ale unei famiili care decide sa emigreze sunt subiectele a doua documentare lansate in cinematografe din 22 noiembrie, de Transilvania…

- Bulgarii sunt europenii cu cea mai mica speranța de viața - 74,8 ani, arata datele Eurostat pentru 2017, potrivit ziarului Dnevnik, preluat de Rador. Bulgaria este urmata de Letonia (74,9 ani), Romania (75,3) și Lituania (75,8).

- Sanda Marin a fost urata de comuniști, dar iubita de generații de femei. Rețetele i-au fost modificate, cenzurate, iar autoarea a devenit subiectul unor zvonuri incredibile. A fost Sanda Marin, cea mai cunoscuta gospodina din Romania, barbat?

- Mihaela Radulescu a dezvaluit ca a fost intr-o singura vacanta alaturi de austriac. Mihaela Radulescu, prima declaratie despre OPERATIILE ESTETICE. Cate interventii si-a facut "Diva de la Monaco" "O sa va spun ceva ce aproape ca nu crede nimeni. De cinci ani, de cand suntem impreuna,…

- A treia fete disparuta la Caracal – nu se mai știe nimic de ea de 20 de ani Dramele nu se mai termina la Caracal! Nelu Genes, tatal unei fete disparute la Caracal in 1999, a marturisit ca nici acum nu are liniste, la 20 de ani de cand si-a pierdut fiica. Nici pana in ziua de astazi, barbatul n-a mai…