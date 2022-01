Vedete așteptate în România, în 2022 Anul acesta sunt programate tot felul de concerte la noi in țara, iar pe scenele din Romania vor urca, printre alții, Sting, Maluma sau Armin van Buuren. Organizatorii marilor festivaluri si-au anuntat deja o parte dintre artiștii care vor evolua in fața publicului dornic de spectacole, iar multe formații rock sunt pentru prima data in țara noastra. Sting va canta pe 15 martie la Cluj-Napoca. Concertul My Song cuprinde cele mai indragite cantece ale artistului care va urca pe scena alaturi de fiul sau. In noiembrie, Sting a lansat “The Bridge” , cel de-al 15-lea album de studio. Melodiile contin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Dupa doi ani de restricții, toata lumea spera ca 2022 va fi anul in care va dansa pana la rasarit. Iubitorii de muzica live abia așteapta concertele de la Untold, Neversea sau Electric Castle, ca inainte de pandemie. Vești bune sunt, sa știți. Mulți artiști renumiți sunt deja confirmați oficial. Daca…

- Trupele Kiss si Whitesnake, ambele aflate in turnee de adio, vor concerta in Romania in 16 iulie 2022, la cea de-a XI-a editie a Festivalului Rock The City. Kiss, care va incheia o cariera de 49 de ani, se va afla pentru prima data in Romania. Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer si Tommy Thayer…

- Renumita trupa britanica Placebo revine la Bucuresti pe 14 iulie 2022 la Romexpo, in aer liber. Dupa showul sold out de la Arenele Romane de acum cativa ani este momentul sa ascultam o trupa emblematica a generatiei noastre pe o scena mai mare, la Romexpo. Biletele se pun in vanzare miercuri, pe 20…

- Europarlamentarul liberal Mircea Hava a afirmat, intr-un interviu acordat HotNews, miercuri, la Bruxelles, ca decizia autoritaților de a permite desfașurarea festivalului Untold de la Cluj a fost o greșeala, dar cea mai mare greșeala a fost organizarea congresului PNL cu 5.000 de delagați prezenți la…