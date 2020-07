Stiri pe aceeasi tema

- The Rolling Stones, Paul McCartney, Dua Lipa, Depeche Mode, cele mai mari nume din muzica britanica, au lansat joi un apel de salvare a industriei de concerte, a carei supravietuire este amenintata de criza noului coronavirus.Intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului britanic al Culturii…

- Reprezentanti ai unor institutii, manageri culturali si artisti ca Smiley, Delia si Nicu Alifantis au dezbatut marti situatia actuala a industriei muzicale impreuna cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, prim-ministrul Ludovic Orban si viceprim-ministrul Raluca Turcan, potrivit news.ro.Aceasta…

- ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, a trimis la solicitarea Guvernului Romaniei, un document care cuprinde trei pachete de masuri pentru contracararea efectelor crizei economice generata de pandemia de Covid-19: Pachet...

- Elton John, Pharrell Williams, Chris Martin, Paul McCartney, Billie Eilish, Celine Dion, Shawn Mendes, Camila Cabello, Usher, Stevie Wonder, Alicia Keys, Rolling Stones și alte vedete internaționale.

- Instalati confortabil pe propriile canapele, spectatorii din intreaga lume, aflati in izolare la domiciliu, au putut asista la un concert online extraordinar, care a reunit zeci de celebritati in beneficiul celor aflati in prima linie in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza AFP.

- Un numar de 15 organizatii din turismul romanesc s-au constituit in Alianta Pentru Turism (APT), o structura informala deschisa si constituita voluntar pentru salvarea si relansarea acestei industrii dupa criza provocata de noul coronavirus. "Pana la acest moment au aderat la acest grup…

- Premierul Boris Johnson se simte mai bine dupa trei zile de spitalizare la terapie intensiva cu COVID-19, a indicat ministrul culturii, Oliver Dowden, potrivit Reuters. Johnson, in varsta de 55 de ani, a fost internat la spitalul St Thomas din Londra duminica seara, acuzand febra si tuse persistente,…