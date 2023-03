Stiri pe aceeasi tema

- Este anunțul anului in showbizul romanesc! Unul dintre cele mai indragite show-uri de la Antena 1, Te cunosc de undeva!, revine pe micile ecrane, cu un nou sezon plin de amuzament, divertisment și transformari spectaculoase. Dar vine și cu o mare surpriza! Iata ce nume mare se alatura proiectului și…

- Nicole Cherry și Amna sunt concurente in sezonul 19 de la Te cunosc de undeva!, show-ul de la Antena 1. Cantarețele vor avea și cate un partener, insa numele acestora nu fost dezvaluite inca.Nicole Cherry si Poetul rapp si Amna si Milionara din Tenerife sunt alte doua echipe care au acceptat provocarea…

- Dupa aproape 25 de ani in care și-a obișnuit fanii cu emisiunile de Revelion, in acest an, Dan Negru a luat o pauza. Prezentatorul TV iși dorește sa reinventeze show-ul difuzat in noapte dintre ani, astfel ca va petrece intr-un mod inedit in acest an și nu va mai fi pe micul ecran. Pentru emisiunea…

- Postul public de televiziune e prezent in Top 10 audiențe cu cinci transmisiuni sportive, toate de la CM din Qatar. Antena 1 completeaza ierarhia cu trei meciuri ale naționalei, iar de ProTV, cu doua meciuri din Conference League ale FCSB Audiența Televiziunii Romane s-a dublat in noiembrie și decembrie…

- Concursul de talente "Vocea Romaniei" gazduit de ProTV a fost castigat anul acesta de catre Iulian Nunca. Tanarul in varsta de 18 ani locuieste in localitatea Motca din judetul Iasi si face parte dintr-o familie de lautari. De-a lungul timpului Nunuca a participat la mai multe concursuri de profil.…

- Zilele speciale sunt sarbatorite cu programe speciale, astfel ca de Craciun, Antena 1 a pregatit o mulțime de surprize pentru intreaga familie. Editii de sarbatoare ale emisiunilor zilnice, editii speciale Observator, filme de colectie ce surprind magia s

- Cu o transformare in Disturbed – „The Sound of Silence”, WRS și Emilian au convins jurații și publicul de la emisiunea „Te cunosc de undeva”, aflata la finalul celui de-al 18-lea sezon, ca merita sa obtina marele premiu de 15.000 de euro. Cei doi au luptat in finala show-ului de la Antena 1 cu alte…

- „Te cunosc de undeva” sezonul 18 a ajuns la final, iar in aceasta seara, cele mai talentate echipe lupta pentru premiul de 15.000 de euro. Nu doar echipele finaliste vor face spectacol in finala transforming show-ului, ci si colegii lor, care vor performa in afara concursului. Emi si Cuza, Jo si Liviu,…