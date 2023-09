Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cazul gravidei care a fost poftita de cadrele medicale sa nasca pe trotuar, un alt caz cu o tanara gravida socheaza Romania. O tanara de 26 de ani a murit in spital, implorand dupa ajutor o noapte intreaga.

- Monica Anghel nu știe ce sa mai faca dupa ce imaginea sa este folosit pentru promovarea unor produse de slabit. Vedeta a apelat chiar și la Poliție pentru a rezolva aceasta situație neplacuta.Monica Anghel, una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania, a dezvaluit recent ca imaginea ei a fost folosita…

- In timp ce romanii priveau cu admirație imaginile fabuloase de la nunta lui Dani Oțil, s-a aflat ca alta vedeta din showbiz-ul de la noi din țara s-a casatorit in secret. Blonda a confirmat ca ea și alesul inimii sale au spus marele DA in fața ofițerului starii civile. Ce vedeta s-a casatorit in secret…

- Ana Morodan este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din Romania. Totul s-a schimbat de cand a fost prinsa la volan intr-o ipostaza nepotrivita, dar este hotarata: vrea sa clarifice situația! Vedeta vrea sa vorbeasca despre suferința sa și sa explice de ce a devenit dependenta de pastile.…

- O vedeta din Romania trece prin clipe de groaza! Celebra prezentatoare TV a ramas fara auz și este disperata! A vorbit despre toata experiența prin care a trecut dupa ce i s-a spart timpanul, dar și cum va scapa de aceasta problema de sanatate. Cum s-a ales cu timpanul fisurat Clipe de coșmar pentru…

- In timp ce Dana Roba se lupta intre viața și moarte pe patul de spital, dupa ce a fost atacata cu ciocanul de soțul ei, Lidia Roba se gandește, in permanența, doar la ea. Sora make-up artistei s-a implicat in procesul de recuperare al ei, dar mai ales i-a ținut pe fani la curent cu tot ce se intampla…