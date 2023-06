Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Pauleanu a anunțat pe pagina ei oficiala de Facebook ca și-a dat demisia de la Antena 1. Prezentatoarea rubricii „Meteo” aparea la postul de televiziune din martie, dupa ce ani de zile a avut contract cu Pro TV. „Și acum o știre de dezinteres național. Aventura mea cu Antena s-a incheiat. Gata,…

- Lidia Buble a implinit 30 de ani pe 9 iunie, insa a avut parte de o zi de naștere cu peripeții. Cantareața se afla in vacanța și a ramas fara geanta.Lidia Buble a ales sa iși sarbatoreasca in acest an ziua de naștere in vacanța. Vedeta a avut parte de multe peripeții in aceasta zi, care ar fi trebuit…

- Cum a depașit Andreea Marin suferința cauzata de cele trei divorțuri. Andreea Marin este unul dintre cei mai respectați oameni de televiziune, cu o cariera ce se intinde de-a lungul a 30 de ani. In ciuda succesului in plan profesional, viața personala a fost marcata de momente dureroase, iar unele dintre…

- Andreea Berecleanu este un etalon de eleganța și frumusețe și una dintre cele mai apreciate vedete din Romania. La cei aproape 48 de ani pe care i-a implinit pe 24 martie 2023, se poate mandri cu un ten fara cusur, pe care il ingrijește cu rigurozitate. Fosta prezentatoare tv are un ritual de la care…

