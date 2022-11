Vedetă înșelată și-a găsit liniștea în biserică (VIDEO) Are 43 de ani și divorțat de soțul ei in urma cu trei ani, dupa ce acesta a inșelat-o. Acum spune ca și-a revenit intr-un anume fel. O vedeta inșelata și-a gasit liniștea in biserica. Artista de muzica populara Claudia Ghițulescu, in varsta de 43 de ani, a divorțat de soțul ei in urma cu trei ani, dupa ce acesta a inșelat-o. Vedeta a povestit acum traumele prin care a trecut și cat de afectata a fost in acea perioada. Vedeta inșelata și-a gasit liniștea in biserica: „M-am rugat mult” „Nu am fost pregatita pentru aceasta schimbare, faptul ca am pierdut și o sarcina, eram pe un fond destul de sensibil,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

