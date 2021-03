Vedeta din România pe care fanii abia o recunosc. Până și ea e fost șocată de transformare Te uiți la ea și nu iți vine sa crezi. O mai ții minte pe cantareața Minodora? Artista arata senzațional dupa ce a slabit nu mai puțin de 40 de kilograme. Rezultatele sunt vizibile, abia o recunoști. Pana și ea e fost șocata de transformare. Cum arata acum solista de muzica de petrecere. Vedeta din […] The post Vedeta din Romania pe care fanii abia o recunosc. Pana și ea e fost șocata de transformare appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Pepe au privit de doua ori ultima apariție a artistului. Acesta era total de nerecunoscut in rolul unui personaj extrem de iubit din Romania. Cum a aratat celebrul artist in recenta ediție de la „Te cunosc de undeva”? Pepe, de nerecunoscut. Cum și-a facut apariția? Celebrul cantareț are o…

- Vedeta PRO TV Dragoș Bucur a anunțat pe Facebook faptul ca nu se va vaccina anti-Covid-19. Postarea actorului a starnit un val de reacții, mulți dintre internauți condamnand o astfel de atitudine. „In cazul in care nu aveți pe cine sa injurați: nu ma vaccinez și nu port masca”, a scris realizatorul…

- Una din vedetele cunoscute din Romania vrea sa se reintoarca in televiziune. Ce s-a intamplat cu persoana publica in perioada pandemiei și ce proiect ar vrea sa aiba la revenirea sa in TV? O vedeta cunoscuta vrea sa revina in TV Mihai Morar s-a reprofilat in vremurile aceastea și s-a dedicat online-ului.…

- Vulpița revine in prim-plan și iși surprinde din nou fanii! Ce schimbare și-a facut recent graviduța? Vedeta de la Acces Direct a uimit pe toata lumea cu recenta sa apariție. Cum arata acum și ce au spus fanii despre decizia moldovencei de la final de an? Vulpița revine! Cum și-a facut apariția vedeta…

- Recent, in mediul online, Oana Roman (45 de ani) a publicat o fotografie in care apare nemachiata. Vedeta TV vrea sa puna capat mesajelor in care este acuzata ca are operații estetice sau ca folosește filtre. Cum arata Oana Roman nemachiata? „Am 45 de ani” „Ați facut multe dintre voi o obsesie bolnava…

- Fanii show-ului ”XtraNight” poate-și mai aduc aminte de Ana Maria Mocanu. In urma cu patru ani ieșea din platourile de filmare și se muta in Spania. Alaturi de iubitul ei Rareș, un om de afaceri, fosta asistenta tv a trait o poveste frumoasa de dragoste. Pana de curand asta, deoarece, recent pe rețelele…