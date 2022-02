Stiri pe aceeasi tema

- Doinița Oancea este una dintre cele mai iubite actrițe din Romania. Timp de mulți ani, aceasta i-a dat viața personajului Minodora Potcovaru, iar fanii inca iși amintesc cu drag replicile din telenovele ca „Inima de țigan”. Vedeta ne-a marturisit ce parere are despre acest lucru. Doinița Oancea, dezvaluiri…

- Andrei Ivan, atacantul Universitații Craiova , s-a aratat dezamagit de ce s-a intamplat in meciul cu Sepsi. El a punctat ca alb-albaștrii nu depun „armele“ și vor lupta pentru accederea in play-off. „A fost un meci foarte greu. Am avut și noi cateva ocazii, un gol valabil, dar per total ne-au dominat.…

- Sefa diplomatiei germane a asigurat, vineri, Franta de sprijinul sau ferm in contextul in care autoritatile de la Paris urmeaza sa preia de la 1 ianuarie presedintia prin rotatie a Consiliului UE, si a declarat ca impartaseste obiectivul de a ajunge la o Europa "mai suverana in lume", intr-o declaratie…

- Ghinioanele se țin lanț de fiica Alinei Petre! Dupa ce a fost urmarita pe strazile din Paris, ajunsa inapoi in Romania, țara in care mereu s-a simțit in siguranța, ei bine a avut parte de clipe de groaza. Maria a fost victima unor indivizi periculoși la o petrecere privata unde a fost invitata. Aceasta…

- Mihaela Radulescu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Romania, ea s-a remarcat in iarna lui 1989, in timpul Revoluției de la București. Acesta nu mai e un secret pentru mulți… Mihaela Radulescu a participat la momentul ce a schimbat istoria Romaniei și recunoaște ca imediat dupa și drumul…

- Nadine a facut naveta intre București și Paris ca sa dea „viața” personajului ei preferat, „Fluturele”, de la Masked Singer”, de la PRO TV. Ea spune ca nu regreta nimic din cele intamplate și ne-a impartașit una din lecțiile primite dupa mutarea sa in Franța, atunci cand proprietarul a intrebat-o cate…

- O vedeta cunoscuta in Romania a surprins-o pe Adela Popescu. Frumoasa cantareața a dezvaluit ce planuri uriașe are. Aceasta iși dorește sa adopte 2 copii. Fanii ei au ramas uluiți in momentul in care au aflat totul despre gestul impresionant pe care vrea sa il faca. Ce iși dorește sa faca o cunoscuta…

- Irina Pavlenco, fosta componenta a trupei „Sweet Kiss“, trece prin momente dificile! Artista și-a pierdut mama in urma cu mai bine de doi, dupa ce femeia fusese diagnosticata cu o tumora pe creier. Dupa moartea femeii, Irina Pavlenco a avut parte de momente cumplite. Vedeta din Romania care primește…