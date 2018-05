Stiri pe aceeasi tema

- O stilista extrem de cunoscuta in lumea modei a murit dupa ce a cazut de la ferestra apartamentului in care locuia. Polițiștii au scos la lumina un secret teribil, bine ascuns in spatele imaginii publice etalate de tanara de 28 de ani.

- Cantareata belgiana Claudine Luypaerts, cunoscuta sub numele de Maurane, a fost gasita moarta luni seara la domiciliul sau din Bruxelles, la varsta de 57 de ani, la cateva zile dupa ce isi anuntase pe retelele de socializare reintoarcerea pe scena dupa zece ani de absenta.

- Drama intr-o familie din Baia Mare. O fetita de doar cinci ani a fost gasita moarta chiar de fratii ei dupa ce a disparut de acasa. Conform anchetatorilor, micutia ar fi fost violata inainte de a muri. Mama fetei regreta faptul ca a lasat-o afara la joaca. „Am trimis copiii afara la joaca.…

- Loredana Chivu a incercat in sa se sinucida in cursul zilei de vineri. Medicii au ajuns de urgența la casa vedetei. Unii dintre prietenii fostei asistente TV cred ca aceasta a recurs la gestul extrem pentru ca a fost parasita de iubit.

- O fetita in varsta de 3 ani din Oltenita a disparut luni, fiind cautata de politistii. In cele din urma, fetița a fost gasita in raul Argeș, la trei kilometri de casa. Inițial, toate forțele de ordine se mobilizasera pentru a gasi fetița. "Politistii din Calarasi cauta o copila, de 3 ani, care a disparut…

- Tragedie de Paște pentru o familie din Oltenița, județul Calarași. Giulia, fetița lor in varsta de 3 ani, a disparut de acasa și a fost gasita moarta. O fetița de numai trei anișori din Oltenița,...

- Tanara de 18 ani, gasita moarta in Capitala dupa ce a cazut de la etajul 6. Iubitul acesteia, care face parte din cadrul militar, a fost audiat. Acesta este angajat in cadrul Ministerului Apararii Nationale și este din Pitești. Fata din Republica Moldova a fost gasita zacand fara suflare in spatele…