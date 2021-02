Vedetă de pe Tik Tok, decedată la doar 18 ani Dazharia Shaffer, cunoscuta online drept Bxbygirlldee, s-a stins din viața luni, 8 februarie, potrivit familiei. Dazharia avea doar 18 ani. Parinții tinerei au confirmat vestea in mediul online. Vedeta de pe Tik Tok, decedata la doar 18 ani „Pe 8 februarie, fiica noastra Dazharia ne-a parasit mult prea devreme, iar acum zboara printre ingeri”, a scris Joseph Santiago, tatal tinerei. „Era cea mai buna prietena a mea și nu eram pregatit sub nicio forma sa-mi ingrop copilul. Era atat de fericita și bucuroasa sa ma vada acasa revenind de la munca. Imi doresc sa fi vorbit cu mine despre stresul pe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

