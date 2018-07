Stiri pe aceeasi tema

Gabriela Cristea și-a indeplinit cel mai mare vis: acela de a deveni mama. Insa vedeta a facut și extrem de multe sacrificii pentru a ramane insarcinata. Gabriela Cristea și-a indeplinit cea mai mare dorința. Vedeta a devenit mamica, insa puțini sunt cei care știu prin…

- Gabriela Cristea a fost pusa in sutuație ușor ezitanta de catre una dintre invitatele la emisiunea pe care o modereaza, ”Te iubesc de nu te vezi”. Gabriela s-a descurcat foarte bine și a driblet, finuț, raspunsul. In ediția de astazi a emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, frumoasa prezentatoare a facut…

Catrinel Sandu este in culmea fericirii! Blondina a primit inelul de logodna de la iubitul ei american și urmeaza sa pașeasca, din nou, in fața altarului! Catrinel Sandu este in culmea fericirii! Vedeta a revenit pe meleagurile natale in urma cu doua saptamani impreuna…

- Gabriela Cristea a avut parte de o situatie total neasteptata astazi, inainte de a intra in direct la "Te iubesc de nu te vezi". Vedeta a mers la platou, insa a uitat sa isi ia ceva. Cand s-a trezit la realitate, surpriza! Avea papuci in picioare!

- Anca a venit in platoul emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”, moderata de Gabriela Cristea pentru a-și gasi jumatatea. S-a intalnit cu Petru, dar imediat a intervenit George, fostul logodnic. Acesta i-a cerut sa se impace cu el. Anca a povestit apoi ce s-a intamplat intre ei. „A murit bunicul meu și…

- Andreea Marin a trecu prin multe obstacole de-a lungul vieții, inca de la varsta de noua ani, cand a pierdut-o pe mama ei. Astazi, “Zana Surprizelor“ se considera o femeie implinita, alaturi de iubitul și fiica ei, Violeta și considera ca este pregatita oricand sa o ia de la capat, atunci cand lucrurile…

- Viitorul sot al Ancai Lungu, este un milionar grec, care are afaceri in domeniul cosmeticelor. De curand, au aparut si primele imagini cu cei doi indragostiti, in calitate de cuplu. Ei au participat, alaturi de buna prietena a Ancai, Andreea Berecleanu, la un targ de cosmetice de la Monte Carlo. Milionarul…