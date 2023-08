Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au trimis in judecata mai mulți membri ai conducerii Complexului Multifuncțional Caraiman pentru falsificarea unor concursuri de achiziții publice. Potrivit rechizitoriului, prejudiciul cauzat se ridica la peste 17 milioane de lei.

- O vedeta din Romania trece prin cea mai grea perioada a vieții sale, dupa ce a primit un verdict dureros din partea oamenilor legii. La doi ani dupa ce a condus fara permis de conducere, a aflat ca trebuie sa faca munca in folosul comunitații, ceea ce a scos-o din minți pe provocatoarea diva. Vedeta…

- Ana Morodan, cunoscut influencer, supranumita și „contesa digitala”, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului Judecatoriei Sector 1 dupa ce acum patru luni a fost oprita in trafic de Poliție și acuzata, printre altele, de conducere cu permisul suspendat și consum de droguri, au declarat…

- Un tanar fara permis si baut care circula cu motoscuterul este cercetat penal dupa ce a fost oprit de catre politistii Biroului Rutier Pascani. In urma testarii cu alcoolscopul a fost deschis un dosar penal pentru doua infractiuni. "In cadrul unei actiuni, la data de 21 iunie, politistii din cadrul…

- Reținut pentru 24 de ore sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere La data de 19 iunie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște – Biroul Rutier, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa…

- Joi, 15 iunie, polițiștii rutieri din Sighetu Marmației au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 34 de ani a condus un vehicul tip ATV, pe sensul de deplasare catre comuna Tisa, și a…

- Polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale Caraș-Severin au depistat ieri un barbat de 34 de ani din Reșița, pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, acesta fiind condamnat la un an și noua luni de inchisoare in regim de detenție pentru savarșirea infracțiunilor…

- La data de 30 mai 2023, in jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Secției 1 de Poliție Rurala Galda de Jos au depistat un barbat de 44 de ani, din comuna Meteș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Valeni, comuna Meteș, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…