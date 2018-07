Stiri pe aceeasi tema

- Ghioanele se tin lant de Otilia Bilionera! Dupa ce s-a despartit de iubitul milionar, se confrunta cu probleme de sanatate! Cantaretei i s-a facut rau, iar managerul a dus-o de urgenta la spital, unde medicii i-au facut un set de analize.

- Ghinioanele se țin lanț pentru o cantareața super cunoscuta de la noi. Tocmai ce și-a anunțat desparțirea, iar acum problemele de sanatate ii dau mari batai de cap. A ajuns pe perfuzii. Imagini și declarații de pe patul de spital, la Antena Stars!

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a depus luni in parlament un proiect de lege privind combaterea terorismului, in contextul incetarii starii de urgenta, informeaza DPA. Bulent Turan, viceliderul AKP, a precizat ca actul normativ cu 28 de articole…

- Ajunsa la 45 de ani si mama a doi copii, Manuela Fedorca a capatat forme de brazilianca. Vedeta, care a avut o relatie tumultoasa cu „Sanchi”, fostul iubit al Luminitei Anghel, si-a etalat trupul la mare, alaturi de sora sa, Liliana.

- Erdogan ar putea pune capat starii de urgența din Turcia dupa ce a convenit cu partenerul sau de alianta guvernamentala Devlet Bahceli, liderul partidului Miscarea Nationalista (MHP), sa nu o extinda dupa ce expira actualul termen de trei luni, in luna iulie, scrie Agerpres citand presa internaționala.…

- INNA a avut parte de cel mai mare coșmar ieri, 12 mai, in Turcia, dupa ce scena pe care ea a urcat pentru a concerta, s-a prabușit. Ea a fost transportata de urgența la spital de unde a facut și anunțul pentru prietenii virtuali. Este conștienta și stabila, insa se afla in continuare in spital, […]

- Guvernul Romaniei a adoptat la mijlocul lunii martie o Ordonanța de Urgența prin care se iau mai multe masuri fiscal-bugetare și se modifica unele acte normative. Modificarea a fost publicata in Monitorul Oficial pe data de 23 martie. Din aceasta data, participantii la jocurile de noroc online nu mai…