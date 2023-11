Stiri pe aceeasi tema

- Trei pacienti de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, judetul Vaslui, au murit si un altul este in stare grava, dupa ce au mancat alimente pe baza de peste oferite de Manastirea Florești. Verificarile arata ca aproximativ 170 de portii de ciorba si peste pangasius cu legume au fost trimise de la manastire…

- Vreme extrema si in Bulgaria. Doua persoane si-au pierdut viata, in urma unor accidente din cauza vantului puternic. Mai multe drumuri sunt inchise si zeci de localitati au ramas fara energie electrica. In Varna, atoritatile au declarat stare de urgența.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Islanda ca Departamentul de Protectie Civila si Managementul Situatiilor de Urgenta islandez a declarat stare de urgenta din cauza pericolului de eruptie vulcanica in zona Sundhnjukagigar,…

- Autoritatea islandeza de Protectie Civila a declarat stare de urgenta in urma unei serii de cutremure care ar putea anunta o eruptie vulcanica iminenta, transmite sambata agentia DPA, potrivit Agerpres.Activitatea seismica este concentrata in sud-vestul Peninsulei Reykjanes si sugereaza ca ar putea…

- Știrista s-a intors luni, in jurul orei 15:30, de la Cluj, pe calea aerului, și imediat a plecat la o clinica medicala. Deviație de sept nazal a fost diagnosticul, dupa investigația rapida, iar Andreea va trebui sa ia o pauza de la pupitru, și nu numai, de 3-5 zile. ”Sa vedem cand imi pot recupera vocea,…

- O vacanța cu prietenele s-a lasat cu urmari destul de urate pentru Iasmina Halas. Blondina s-a confrunat cu grave probleme de sanatate și a fost nevoita sa stea la pat. Ce a pațit și cum s-a intamplat totul.

- Autoritațile din orașul New York au impus stare de urgența, vineri, dupa ce ploile extrem de abundente au inundat parți importante ale metropolei, au perturbat circulația transportului in comun și au inundat mii de subsoluri, relateaza digi24.ro .

- Detinutii au luat ostatici 57 de gardieni si politisti in sase inchisori in Ecuador, ca represalii dupa transferuri recente de detinuti si interventiile fortelor de ordine in penitenciarele din aceasta tara sud-americana, relateaza vineri AFP, preluata de Agerpres.