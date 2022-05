Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV de la noi din țara. Vedeta are doi copii minunați, iar fanii de pe rețelele de socializare sunt curioși daca frumoasa prezentatoare de la Antena 1 iși mai dorește inca un copil. Iata ce a marturisit Simona Gherghe despre…

- Soția actorului, Hilara Baldwin a anunțat pe rețelele de socializare ca este insarcinata cu al șaptelea copil. Cei doi au impreuna șase copii, care au intre 18 luni și 8 ani, iar actorul mai are inca o fiica dintr-o casatorie anterioara cu Kim Basinger, care are 26 de ani.

- Hilaria Baldwin a anunțat ca e insarcinata cu al șaptea copil prin intermediul rețelelor de socializare. Soția lui Alec Baldwin spune ca „bebelușul e o raza de lumina” in viețile lor. In urma cu aproximativ 13 ore, Hilaria Baldwin a incarcat pe Instagram un video in care apare inconjurata de cei șase…

- Dan Negru are cea mai mare incredere in soția sa și a luat-o cu el la negocierile pentru Kanal D, chiar daca ea profeseaza intr-un domeniu total diferit. Prezentatorul TV este casatorit cu Codruța din 2006 și impreuna au doi copii. De 16 ani, Dan Negru este casatorit cu Codruța, femeia care i-a fost…

- Cristina Șișcanu a dezvaluit ca s-a ingrașat 7 kilograme din vara pana in iarna, iar acum a luat decizia sa revina la kilogramele sale. Soția lui Madalin Ionescu a slabit 3 kilograme in doua saptamani și este mandra de rezultatele pe care le are.Vedeta a observat ca a luat cateva kilograme in greutate,…

- Nea Marin e de ani de zile in lumina reflectoarelor, ca prezentator in diferite emisiuni la Antena 1. Dincolo de cariera, el e casatorit cu Mioara Barbu, soția lui despre care a facut acum dezvaluiri intr-un interviu pentru revista VIVA!. Prezentatorul și coregraful in varsta de 64 de ani și-a cunoscut…

- Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil, a anunțat ca nu iși mai alapteaza bebelușul din cauza problemelor de sanatate cu care s-a confruntat. Aceasta nu a dorit sa iși supuna baiețelul la vreun risc. Pe una dintre rețelele de socializare, Gabriela Prisacariu a anunțat ca nu-l mai alapteaza pe Luca…

- Dani Oțil a fost invitat la podcastul lui Radu Țibulca, unde a vorbit și despre creditele pe care le are la banca. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” a marturisit ca exista oameni care il urasc pentru ca face reclama la diverse produse. Vedeta de la Antena 1 a marturisit ca primul credit…