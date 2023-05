Vedeta care trădează Pro TV. Anunț surpriză în media: va semna cu rivalii de la Antena 1 Unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți artiști din Romania se pregatește pentru o mutare de zile mari. Dupa ce a facut parte din tribul Faimoșilor de la Survivor 2023, cantarețul pare sa se fi mutat la rivalii de la Antena 1. Zvonurile spun ca ar juca intr-un serial ce va debuta in toamna. Despre […] The post Vedeta care tradeaza Pro TV. Anunț surpriza in media: va semna cu rivalii de la Antena 1 appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Informație de ultima ora in industria media de la noi din țara. Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) – Asociatia pentru Drepturile Conexe a depus in instanta o cerere de deschidere a procedurii de insolventa in cazul unui anumit post TV din Romania. Un nou post de televiziune va intra…

- Una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din Romania a ajuns in fața altarului alaturi de barbatul mult iubit. Frumoasa bruneta și-a pus pirostriile și i-a jurat partenerului sau iubire veșnica, in fața lui Dumnezeu. Despre cine este vorba. Geanina din Las Fierbinți a facut nunta Anca Dumitra,…

- In țara noastra, radioul a aparut la inceputul secolului XX. Medicul de comunicare și divertisment este controlat indeaproape de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), care ofera și retrage licențe media. Afla in randurile de mai jos care este postul radio din Romania care s-a inchis pe 21 aprilie…

- Veste șoc in lumea showbizului autohton. Una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania formeaza un cuplu cu un fost concurent de la Survivor. Cei doi și-au confirmat relația in cadrul emisiunii lui Catalin Maruța de la PRO TV. Despre cine este vorba. Artista Francisca și TJ Miles formeaza un cuplu…

- Crina Abrudan a avut ocazia sa-și testeze limitele la Survivor 2023, unde a rezistat timp de o luna in echipa Faimoșilor. Deși plecase setata sa nu intre in vreun conflict cu colegii sai, fosta știrista tot nu a scapat de certuri. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, sotia lui Gabi Popescu…

- Nunta surpriza in showbizul romanesc. Ilinca Obadescu, prezentatoarea știrilor Kanal D, traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Vedeta și-a gasit sufletul pereche, pe Mihai Gruia (ex – Akcent), iar lucrurile intre ei au evoluat atat de repede, incat la inceputul verii cei doi se vor casatori.…

- Revenire senzaționala la Neatza cu Razvan și Dani! Dupa o absența de aproape trei ani, vedeta și-a facut din nou apariția in platoul emisiunii, unde a facut un anunț neașteptat. Revenire spectaculoasa la Neatza A stat departe, dar nu a putut uita momentele frumoase petrecute in gașca matinalului de…