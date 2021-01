Vedeta care se judecă cu statul român. Are de recuperat terenuri în valoare de peste 1 milion de euro (exclusiv) Este hotarata sa faca tot posibilul ca sa intre in posesia terenurilor moștenite de la bunica sa. Prințesa are de recuperat terenuri in valoare de peste un milion de euro, acesta fiind motivul pentru care se judeca cu statul roman. Vedeta care se judeca cu statul roman Prințesa Brianna Caradja a povestit pentru impact.ro despre […] The post Vedeta care se judeca cu statul roman. Are de recuperat terenuri in valoare de peste 1 milion de euro (exclusiv) appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

