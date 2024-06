Stiri pe aceeasi tema

- Dani Carvajal (32 de ani) i-a transmis un mesaj sincer noului sau coechipier, Kylian Mbappe (25 de ani), pe care il poate intalni din nou ca adversar, de data aceasta la EURO 2024, inainte ca starul francez sa ajunga pe Santiago Bernabeu pentru noul sezon. Carvajal a recunoscut ca iși dorește ca Mbappe…

- Spania și-a oficializat lista de 26 de jucatori pentru turneul final din Germania, punand familia, rudele și prietenii apropiați ai acestora sa le rosteasca numele. Este o narațiune in care Rafael Nadal face o reflecție despre ceea ce reprezinta fotbalul. In același timp, au fost proiectate imagini…

- Norvegia a invins selecționata din Kosovo intr-un meci amical disputat la Oslo, scor 3-0, hat-trick Erling Haaland # Spania a reușit scorul serii in amicalele internaționale, 5-0 cu Andorra, tripla și aici, semnata de Mikel Oyarzabal. Campionatul European se apropie cu pași repezi, doar 8 zile ne despart…

- Ziarul britanic The Telegraph a prefațat turneul final de Campionat European, cu cateva observații despre toate cele 24 de reprezentative care iși vor disputa marele trofeu. 11 zile ne despart de deschiderea Campionatului European de fotbal. Pe 14 iunie, ora 21:00, naționala țarii-gazda, Germania, va…

- Willy Sagnol (47 de ani), selecționerul Georgiei a anunțat lotul cu care va merge la Euro 2024. Georgia s-a calificat la Euro in urma barajului la care a participat in urma rezultatelor obținute in Liga Națiunilor. Va fi primul turneu final din istorie pentru selecționata lui Willy Sagnol, care a anunțat…

- Naționala Georgiei a lasat cu gura cascata intreg fotbalul de pe continent, calificandu-se in premiera la un Campionat European. Gruzinii și-au folosit „scutul Nations League”, au depașit Grecia in finala barajului” și vor fi la vara in Germania, intr-o grupa cu Portugalia, Turcia și Cehia. Selecționata…

- Nationala de fotbal a Georgiei s-a calificat in premiera la un Campionat European, dupa ce a invins selectionata Greciei cu 4-2, la loviturile de departajare, marti seara, la Tbilisi, intr-un play-off pentru EURO 2024. Echipa antrenata de francezul Willy Sagnol va evolua in Grupa F la turneul final…