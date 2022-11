Vedeta care a primit un diagnostic cumplit. E o tulburare serioasă, viaţa i-a fost în pericol Vedeta care a primit un diagnostic cumplit. Intr-un documentar ce urmeaza sa fie lansat saptamana viitoare, o celebra cantareața vorbește deschis despre luptele sale interioare, dupa ce a fost diagnosticata cu o boala mentala care i-a afectat viața. La o prima vedere, ai putea spune ca are lumea la picioare. Artista ascunde, insa, multe drame […] The post Vedeta care a primit un diagnostic cumplit. E o tulburare serioasa, viata i-a fost in pericol appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Monica Tatoiu se va muta, incepand de luni, pentru o luna la Guadelupa, un arhipeleag din partea estica a Caraibelor. Vedeta merge de 17 ani in acest loc. Dupa atația ani, il considera cel mai frumos din lume. Atunci cand merge aici sta mereu in aceeași camera, potrivit marturirisirilor facute in exclusivitate…

- Maria Constantin a dezvaluit detalii despre cele mai grele clipe prin care a trecut pana la 35 de ani. Vedeta a fost nevoita sa renunțe la fiul sau. Baiatul a ramas sa locuiasca alaturi de tatal lui, primul soț al interpretei. „Eu trebuia sa merg sa fac bani cumva, ca nu aveam o situație financiara…

- Celebra Ilinca Vandici, pe langa rolul sau de prezentator TV, iși ia in serios un alt rol. Celebra prezentatoare de la Kanal D se mandrește cu finii sai, micuți pe care aceasta i-a botezat. Intr-un dialog exclusiv cu Ego.ro, vedeta a vorbit despre acest lucru. A vorbit și despre cadoul special pe care…

- Lora, scandal cu o vedeta pe internet. Totul a pornit de la copii. Celebra doctorița plasticiana Adina Alberts i-a transmis Deliei un mesaj cu privire la conceperea unui copil. Subiectul a starnit mare valva in mediul online in ultimele zile. Medicul a scris pe contul sau public cateva randuri despre…

- Viața personala și profesionala a Simonei Halep a fost intens discutata in ultima perioada, mai ales ca sportiva a avut parte de evenimente importante pe ambele planuri. Acum, constanțeaca se afla iar in atenția presei, ca urmare a unor noi declarații. Cine ar putea fi noul barbat din viața Simonei…

- In dimineața zilei de marți, 18 octombrie, un incendiu s-a produs in Pasajul Unirii din Capitala, dupa ce un autoturism a luat foc, in mijlocul traficului. Un celebru artist autohton a fost martor la incidentul nefericit ce s-ar fi putut transforma intr-o adevarata tragedie. Ce a vazut vedeta, de fapt.…

- Autoritatile norvegiene au anuntat, duminica, ca au eutanasiat morsa Freya, a carei prezenta in fiordul Oslo devenise atractia verii pana in punctul in care punea in pericol viata publicului, precum si propria viata, relateaza AFP. "Decizia de eutanasiere a morsei a fost luata pe baza unei evaluari…

- In urma cu aproximativ o luna, Ramona Manole a avut nevoie urgenta de cadrele medicale de specialitate. I s-a facut rau, brusc, familia sa fiind nevoita sa apeleze numarul unic de urgența 112. Ramona de la Clejani a vorbit pentru prima data despre adevaratul motiv pentru care s-a confruntat cu probleme…