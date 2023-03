Stiri pe aceeasi tema

- Apar nori negri la orizontul economiei globale, care amintesc de marea criza financiara din 2008-2009. Ca și atunci, varful aisbergului este prabușirea unei banci importante din Statele Unite – este vorba de celebra Silicon Valley Bank, intrata brusc in faliment vineri, 10 martie. Prabușirea bancii…

- Actrița din pionieratul telenovelelor romanești, o regasim astazi pe Mihaela Barluțiu in rolul de femeie de afaceri. Rebela Nicole din ”Lacrimi de Iubire”, una dintre cele mai de succes producții de televiziune lansate de trustului PRO, și soțul sau dețin un uriaș parc auto intr-o suburbie a Los Angeles-ului,…

- FIFA l-a declarat liber de contract pe brazilianul Roger (26 de ani), dupa o gafa majora a conducerii CFR-ului, iar campioana Romaniei trebuie sa-i achite fotbalistului salariile pentru inca 2 ani și jumatate, adica in jur de o jumatate de milion de euro. Om de baza in acest sezon, in care a prins minute…

- Julia Fox este una dintre cele mai cunoscute personalitați din lumea modei și a divertismentului de la Hollywood. Recent, ea a decis sa se prezinte in fața publicului cu un aspect diferit decat cel obișnuit: prin prezentarea apartamentului sau.

- Ramona Gabor și Bianca Dragușanu au rupt prietenia din cauza lui Gabi Badalau. Cele doua au avut o prietenie de durata, dar lucrurile s-au schimbat anul trecut, cand Ramona și Monica Gabor s-au intors, pentru scurta vreme in țara și i-au cerut o intalnire omului de afaceri.

- Crește bilanțul furtunii inghețate care lovește America de Nord: sunt cel puțin 22 morți. E ger cumplit și viscolul a lovit și cu peste 100 de kilometri pe ora. Termometrele au aratat și minus 45 de grade Celsius, iar in anumite regiuni, temperaturile au scazut cu 30 de grade Celsius intr-o jumatate…

- „Avatar: Calea apei“ a avut incasari de 134 de milioane de dolari și America de Nord si incasari de 301 milioane de dolari in strainatate, generand un total global de 435 de milioane, potrivit deadline.com. Producatorii estimau incasari mai mari pentru weekendul de lansare, 150-175 de milioane de dolari,…