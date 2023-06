Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Grebenișan este una dintre cele mai iubite influencerițe din Romania, contul ei de Instagram fiind urmarit de peste 700.000 de persoane. Dupa participarea in cadrul mai multor show-uri de televiziune, vedeta a fost pusa in fața unei intrebari total neașteptate. Invitata la podcastul lui Maruța,…

- Xonia a ramas fan Survivor, dupa ce anul trecut a fost concurenta in Echipa Faimoșilor. Vedeta iși dorește ca din finala de maine de la Pro TV, de la ora 21.30, sa iasa invingatoare Carmen Grebenișan, aceasta fiind preferata ei dintre concurenții ramași in competiție. In interviul exclusiv acordat pentru…

- Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai apreciați și iubiți chefi din Romania care a reușit sa iși cucereasca iremediabil fanii cu preparatele sale delicioase. Carismaticul bucatar și-a caștigat notorietatea și datorita show-urilor de cooking pe care le-a jurizat de-a lungul anilor. Puțina lume…

- Vica Blochina este una dintre cele mai controversate vedete din showbizul romanesc. Fosta partenera de viața a lui Victor Pițurca are un ritual neobișnuit, de la care nu se abate niciodata. Ce face pentru a avea parte de noroc și buna credința. Fanii sai au fost surprinși sa auda. De ce merge Vica Blochina…

- Este considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume, avand o cariera fulminanta in lumea modellingului și a showbizului. In ultimele 7 luni, de cand a divorțat de fostul ei soț, șatena a ieșit la intalniri cu 6 barbați diferiți. Cine este artistul de care s-ar fi indragostit, in prezent. Emily…

- Ilinca Vandici este astazi una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV, ea fiind amfitrioana sezonului cu numarul 8 al show-ului „Bravo, ai stil”, care va incepe din 2 aprilie la Kanad D2. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta ne-a marturisit ca Mihaela Radulescu și Andreea…

- Aproape toata Romania o cunoaște. Este celebra, dar și controversata pentru parerile sale, adesea scandaloase. Dar ce studii are Dana Budeanu? Vedeta a mai vorbit in trecut despre specializarile pe care le-a urmat și mulți ar fi surprinși sa afle ce Facultate a urmat aceasta. Cine e Dana Budeanu –…

- Youssoufa Moukoko este din nou in centrul unui scandal. O revista din Germania a prezentat dovezi ca fotbalistul nu este atat de tanar pe cat spune. In certificatul prezentat de jurnaliști se spune clar ca jucatorul Borussiei Dortmund nu are 18 ani, ci 22 de ani. Youssoufa Moukoko este mai „batran”…