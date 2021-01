Stiri pe aceeasi tema

- Dana Savuica face sarbatorile de iarna in Delta Dunarii și Egipt Dana Savuica petrece anul acesta Craciunul in Romania. Vedeta a ales Delta Dunarii, unde s-a cazat intr-un resort de 5 stele. In cadrul emisiunii Vorbește Lumea, de la Pro TV, Dana a declarat ca, dupa un an atat de atipic, nu-și dorește…

- Se spune ca storceagul se mananca intr-un singur loc din Romania: la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii. Regina ciorbelor pescarești poate fi adusa și in oala din bucatariile gospodinelor, nu numai in ceaunele de pe mal, caci secretele ei au fost desconspirate. Influențata de gastronomia ucraineana,…

- Sarbatoare mare in familia fostei prezentatoare de știri sportive dar și actrițe, caci la debutul ei, Geanina Ilieș a jucat in serialul “Cu un pas inainte”. Vedeta și-a sarbatorit fiul Patrick, care a implinit frumoasa varsta de 14 ani și pare ca a crescut atat de mare ca și-a depașit... The post Ce…

- Madonna este una dintre marile artiste ale lumii care și-a surprins mereu fanii cu schimbarile de look prin care a trecut, dar și cu faptul ca deși are 62 de ani, pare ca nu vrea sa imbatraneasca deloc.

- Una dintre actrițele de succes care a avut proiecte mari inainte de a incepe pandemia de coronavirus este Dana Rogoz, fosta Abramburica. Vedeta de televiziune era pe val cand a inceput nebunia cu CoVid19 era inca in promovare cu filmul de lung metraj “Mo”.Pelicula regizata de Radu Dragomir in care...…

- Cristiano Ronaldo a fost infectat cu COVID-19, fiind testat pozitiv inaintea meciului dintre reprezentativa Portugaliei și cea a Suediei. In aceste condiții, Jucatorul echipei Juventus Torino a fost nevoit sa paraseasca cantonamentul, fiind trimis in izolare. Va reamintim ca miercuri, 14 octombrie…

- Printre multe alte curiozitați pe care prietenii sai virtuali le-au avut cu privire la Bianca Pop, s-a aflat faptul ca bruneta isi doreste sa devina mamica si sa isi schimbe stilul de viata. Cand a fost intrebata daca isi doreste copii, vedeta nu a ezitat sa confirme ca se vede in postura de mama,…