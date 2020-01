Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetatie care afecteaza Australia pot fi vazute la un nivel de detaliu incredibil cu ajutorul instrumentului Worldview apartinand NASA, ce foloseste datele transmise de sateliti, conform Live Science. Focurile care au cuprins statele australiene New South Wales si Victoria…

- Incendiile din Australia par scapate de sub control. Doua persoane au murit in sudul țarii, intr-un loc de vacanța, ridicand la 23 numarul victimelor. In multe regiuni, cerul este roșu, iar fumul a ajuns la mii de kilometri distanța.

- Mai multe vedete internaționale s-au solidarizat in sprijinul pompierilor care se lupta cu incendiile devastatoare din Australia, prin donații și apeluri la strangeri de fonduri, conform Mediafax.

- Starea de urgenta a fost decretata in sud-est-ul insulei-continent, regiunea cea mai populata, si ordinul de evacuare a fost dat vineri pentru mai mult de 100.000 de persoane din trei state. "Astazi este vorba despre a salva vieti", a avertizat premierul din Noul Wales de Sud, Gladys Berejiklian. "Am…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro și șeful executivului au criticat joi „tacerea președintelui francez Emmanuel Macron” cu privire la incendiile violente care fac ravagii în sud-estul Australiei, relateaza AFP.Onyx Lorenzoni, șeful de cabinet al lui Jair Bolsonaro, o funcție…

- Incendiile care au devastat de vineri coasta de est a Australiei s-au soldat cu moartea a patru persoane, potrivit ultimului bilant stabilit joi de politie si citat de AFP. Un corp a fost descoperit in apropierea orasului Kempsey, din statul New South Wales (sud-est) - una dintre numeroasele…

- Mai multe incendii de vegetatie scapate de sub control in estul Australiei au distrus zeci de cladiri si de locuinte, numerosi locuitori fiind nevoiti sa isi petreaca noaptea in centre de evacuare, au indicat autoritatile locale, citate de DPA. Peste 65 de incendii sunt active in nordul statului Noul…