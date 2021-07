Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Județean Argeș organizeaza miercuri, 30 iunie, de la ora 13:00, la sediul instituției, un dublu eveniment: deschiderea expoziției intitulata generic “40 de ani de la primul zbor in spațiu al unui roman, Dumitru Prunariu” și o conferința susținuta de excelența sa general (r) ing. Dumitru Dorin…

- Biletele de tren s-ar putea scumpi. Prețurile nu au mai crescut de 7 ani. Pana in septembrie turistii vor putea calatori cu trenuri directe spre și dinspre Delta Dunarii si statiunile de la Marea Neagra. “Trenurile soarelui”, cel puțin cele care vor pleca din Gara de Nord din Capitala, vor ajunge in…

- Cum arata Munții Carpați vazuți din spațiu? Satelitul european Sentinel-3 a surprins, saptamana aceasta, lanțul muntos. Știați ca… Munții Carpați au o lungime totala de peste 1500km iar lațimea acestora variaza de la 12km pana la 500km. Cu o suprafața de 190000km2, dupa Munții Alpi, Carpații sunt al…

- Compania de turism spatial Blue Origin va trimite pentru prima data oameni in spatiu pe 20 iulie, timp de cateva minute, iar unul dintre locurile disponibile la bordul vehiculului sau spatial a fost scos la licitatie pentru publicul larg. Anunțul a fost facut de reprezentantii acestei companii infiintate…

- Pentagonul a declarat ca urmareste racheta chinezeasca care a scapat de sub controlul Beijingului, si care e posibil sa intre in atmosfera Pamantului in acest weekend. Inca nu se stie unde vor ateriza resturile rachetei.

- Ministerul Energiei suspecteaza o intelegere ilegala de tip cartel intre furnizorii de energie, intrucat acestia nu au achizitionat electricitatea pentru populatie la cele mai mici costuri posibile, a declarat ministrul de resort, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat Agerpres. Ministrul de resort…

- Uniunea Europeana nu își folosește cum ar trebui potențialul programelor sale spațiale Galileo și Copernicus și nu obține suficiente venituri, a declarat Curtea de Conturi Europeana într-un raport publicat miercuri, potrivit AFP.Aceste programe „ofera date și servicii valoroase,…

- Eclipsa totala de soare este un fenomen rar și spectaculos, poate o șansa unica in viața. Un astfel de eveniment astronomic a avut loc ultima data in Romania in data de 11 august 1999. Cand va avea loc urmatoarea eclipsa totala de Soare Urmatoarea eclipsa totala de Soare, vizibila de pe teritoriul Romanei…