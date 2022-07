Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii japonezi au fost in stare de șoc dupa ce fostul premier Shinzo Abe, cel mai longeviv lider al Japoniei, a murit dupa ce a fost impușcat in timp ce facea campanie pentru alegerile parlamentare. Mulți au fost ingroziți de faptul ca un schimb de focuri de arma a avut loc intr-o națiune in mare…

- Politistii au descoperit mai multe posibile dispozitive explozive in timpul perchezitiei la locuinta atacatorului fostului premier japonez Shinzo Abe, iar agentia de presa NHK a relatat ca genistii se pregatesc sa efectueze o explozie controlata in incinta, potrivit BBC.

- Continua sa apara detalii despre cazul care a zguduit Japonia! De la o ora la alta apar informații noi despre atacul șocant in urma caruia fostul premier nipon Shinzo Abe a pierit, la 67 de ani, dupa ce a fost impușcat, in timp ce ținea un discurs public, in orașul Nara. Suspectul in cazul uciderii…

- PMP a transmis un mesaj de condoleante in urma mortii fostului premier japonez Shinzo Abe, care in cursul diminetii a fost victima unui asasinat si a precizat ca „astfel de actiuni barbare si perfide sunt rezultatul propagarii tot mai explicite a unui discurs al urii la toate nivelurile politice…

- Japonia a fost zguduita, vineri, de vestea ca fostul premier nipon Shinzo Abe a murit, dupa ce a fost impușcat in timpul unui discurs. Apar informații noi in acest caz, de aceasta data din partea oficialilor medicali in atenția carora a ajuns fostul prim-ministru, dupa ce a fost impușcat in vazut lumii,…

- Pe 8 iulie, s-a produs o tentativa de asasinat asupra fostului premier japonez Shinzo Abe. Acesta se afla acum in stare de „stop cardiac și pulmonar” – așa cum se numește in Japonia moartea clinica, care poate fi confirmata doar de un medic autorizat. Ce se știe despre incident - in materialul TASS.…

- "Japonia incearca sa ințeleaga aceasta situație dura", a declarat premierul Fumio Kishida, intr-o conferința de presa organizata de urgența, la scurt timp dupa atacul asupra lui Shinzo Abe.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis astazi un mesaj pe Twitter, ca reacție la incidentul din orașul japonez Nala, acolo unde Shinzo Abe, fostul premier japonez, a fost "impușcat", in aceasta dimineața, in timp ce susținea un discurs la un miting electo