Vecinii noștri țin stațiunile de schi deschise pe timpul iernii Vecinii noștri din Bulgaria țin partiile de schi deschise iarna aceasta in ciuda pandemiei de coronavirus și in ciuda scenariilor care se fac la nivel european. Majoritatea turistilor straini care vor vizita Bulgaria vor fi din tarile vecine Fața de anul trecut rezervarile din stațiunile de schi din Bulgaria au crescut cu 40%. „Nu cred ca cineva din industria turismului isi poate permite sa riste sau sa faca greseli care ar putea afecta intregul sector”, spune ministrul Turismului, Mariana Nikolova, conform Agerpres. Daca stațiunile de schi din Bulgaria s-ar inchide pe perioada iernii, țara ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

