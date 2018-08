Stiri pe aceeasi tema

- In contextul unei epidemii fara precedent de pesta porcina africana, cotidianul Libertatea a incercat sa afle care sunt primele efecte economice si cum se descurca fermierii romani in fata valului de molima. In timp ce Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)…

- FOTO: MDI TV Sfarșit tragic pentru un barbat in varsta de 62 de ani din Targoviște. Vecinii l-au gasit, astazi, Post-ul TARGOVIȘTE: Un barbat a decedat pe un spațiu verde de langa blocul in care locuia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consilierii locali sunt chemați pe 1 august sa dea unda verde unui proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - dezvoltare ansamblu rezidențial strada Plaiuri, beneficiari fiind SC Covidan Impex SRL, SC Central Business Plaza SRL, Emil Burzo, Ioan Burzo, SC Citadinia Real Estate.…

- O romanca a fost ucisa cu sange rece in Spania chiar de fostul sau partener, un barbat cu care avea doua fetițe. Pe 15 iulie Cristina ar fi implinit 25 de ani. Criminalul are 33 de ani si este tot roman.

- Omul de afaceri Ioan Neculaie va fi eliberat conditionat, dupa ce a stat jumatate de an dupa gratii. Decizia a fost luata de magistratii Tribunalului Brasov. Magistratii Tribunalului Brasov au decis, miercuri dimineata, eliberarea conditionata a omuluid e afaceri Ioan Neculaie, scrie mytex.ro . Magistratii…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a sapte fosti si actuali alesi locali si un functionar public. Potrivit unui comunicat al ANI, Ion Robert Rotea, primar al comunei Vitomiresti, judetul Olt,…

- Legumicultorii din județul Olt care s-au inscris in programul „Tomata“ și au și facut dovada valorificarii celor 2.000 kg, cat cere programul, iși vor primi, cel tarziu pana luni, banii in cont. La nivelul județului Olt, pentru ciclul I de ...