- Un moment cu totul și cu totul special din ediția 25 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost atunci cand am putut s-o vedem pe celebra actrița Tania Popa! Ce preparat l-a facut pe Catalin Scarlatescu sa scoata lupa?

- Inca doua saptamani ne despart de Invierea Domnului, iar gospodinele iși pregatesc deja lista pentru cumparaturi. Astazi venim in ajutorul tuturor doamnelor și domnișoarelor și va prezentam rețeta de salata de boeuf pentru Paște a lui Florin Dumitrescu. Care este secretul juratului de la Chefi la cuțite?…

- Silviu Mustața, in varsta de doar 22 de ani, a reușit sa-i impresioneze pe cei trei jurați de la Chefi la cuțite cu povestea sa. Tanarul este asistent medical și salveaza vieți in fiecare zi. Iata ce a povestit acesta la Chefi la cuțite.

- Surpriza pentru cei trei jurați de la Chefi la cuțite, dupa ce in fața lor a venit unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Mihai Bendeac. Actorul Radu Micu și-a dorit sa-i impresioneze pe cei trei chefi, astfel ca a gatit o rețeta veche, din 1841.

- In editia 19 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cutite”, cei trei jurati l-au cunoscut preotul Florin Danu, din Bucuresti, care si-a luat inima in dinti si a decis sa prepare cu o reteta speciala

- In ediția 13 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut s-o cunoaștem pe Alexandrina Stoenescu, o doamna care a ales sa pregateasca juraților o mancare cu totul și cu totul speciala.

- Una dintre marile surprize din ediția 8 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost apariția celebrei Rodica Popescu Bitanescu! Actrița a venit sa-i surprinda pe jurați cu o rețeta speciala.

- Cosmin Seleși a decis sa ii impresioneze pe cei trei simpatici jurați cu o rețeta ce nu s-a mai facut pana acum. Prezentatorul emisiunii „Te cunosc de undeva” a facut show in ediția 6 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”.